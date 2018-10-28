КамАЗ вошел в список выдающихся грузовиков современности

Москва, 28 октября. Российские эксперты составили список из пяти самых примечательных грузовиков наших дней.

Список выдающихся грузовых автомобилей современности, составленный российскими экспертами, вполне предсказуемо возглавил беспилотник Tesla Semi, оснащенный электрическим двигателем с запасом хода до 800 км. Отметим, участие человека в управлении большегрузом от Tesla ограничивается лишь вождением в условиях плохой погоды и на особенно сложных участках дороги.

Второе место в рейтинге занял новый КамАЗ -65209, запущенный в серию минувшей весной. Особенность новинки из Набережных Челнов — подъемная задняя ось, которая позволяет экономить на топливе и упрощает движение при подъеме в гору.

На третьей позиции — еще один беспилотник. Ford F-Vision разгоняется до «сотни» всего за пять секунд и может проехать без дозаправки до 1000 км. Однако, F-Vision пока не производится серийно в отличие от Mercedes-Benz Actros, расположившегося на четвертой строчке рейтинга. Седельный тягач из Германии выпускается во множестве вариаций, оснащенных экологичным двигателем стандарта Euro-6 и турбокомпрессором.

Замыкает топ-5 еще одна отечественная новинка. Серийное производство грузовика Урал Next 6x4 началось буквально несколько дней назад. Грузоподъемность седельного тягача Урал Next может достигать 62-х тонн, а его внешний вид непривычен для российского автопрома.