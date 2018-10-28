Трамп объяснил, почему решил не боксировать с Путиным в Хельсинки

Вашингтон, 28 октября. Президент США Дональд Трамп ответил критикам, которые сочли слишком мягкой его позицию в ходе встречи с лидером РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Выступая перед своими сторонниками в штате Иллинойс президент США Дональд Трамп ответил на выпады критиков, которые обвинили его в мягкости, проявленной в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным в Хельсинки.

Трамп отметил, что провел «великолепную встречу», на которой удалось многое обсудить, а в ответ на критику привел сравнение с боксерским поединком.

«Если бы я пришел к Путину и начал бы боксерский поединок, они сказали бы: «Он был слишком жёсток». Другими словами — разницы никакой», — заявил президент США.

Напомним, переговоры Путина и Трампа в Хельсинки состоялись 16 июля и стали первым российско-американским саммитом с момента последних президентских выборов в Соединенных Штатах. До этого лидеры двух стран встречались лишь на площадках, предполагающих многосторонний формат.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в данный момент обсуждается подготовка еще одной встречи России и США на высшем уровне. Как ожидается, она пройдет в Париже в ходе празднования 100-летия с момента окончания Первой мировой войны.