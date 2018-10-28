Трамп рассказал, что Россия «хочет» от США

Вашингтон, 28 октября. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, якобы Россия хочет получить от США экономическую помощь. Хозяин Белого дома выступил перед избирателями штата Иллинойс.

Трамп также похвалил себя за «действительно хорошую работу» над экономикой страны.

«Не забывайте​​​. Россия хочет от нас помощи в экономике. У нас есть экономика. Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу — 11,7 триллионов долларов. Россия хочет нашего участия», — сказал Трамп.

Американский лидер также сказал, что в международной политике у США «все отлично».

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол подверг критике решение Соединенных Штатов Америки выйти из договора о РСМД. По его мнению, Белый дом лишь создал угрозы национальной безопасности, сделав «подарок Путину».