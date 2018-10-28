Китай не дает закрыться озоновой дыре

Москва, 28 октября. Ученые выяснили, что выбросы из Восточного Китая мешают «заживлению» дыры в озоновом слое Земли.

Британские ученые из университета Бристоля сообщают о том, что дыра в озоновом слое могла бы «затянуться», но этому препятствуют периодические выбросы вредного вещества, источник которого находится где-то в Восточном Китае.

Речь идет о четыреххлористом углероде (тетрахлорметане), производство которого в большинстве стран мира запрещено с 2010 года. Исследования показывают, что не все соблюдают данный запрет — глобальные выбросы тетрахлорметана вообще не сократились, и в атмосферу Земли продолжает поступать около 40 тысяч тонн четыреххлористого углерода в год.

Долгое время источник загрязнения оставался загадкой для ученых, однако, совместными силами исследователей из Великобритании, Южной Кореи, Австралии, Швейцарии и США удалось понять, откуда поступает тетрахлорметан. Благодаря компьютерной модели выяснилось, что с 2009 по 2016 год более 50% выбросов происходило на территории Восточного Китая. Данные результаты опубликованы в научном журнале Geophysical Research Letters.

Исследователи пока не могут сказать, какое конкретное предприятие несет ответственность за загрязнение, но продолжают проводить непрерывный мониторинг выбросов.