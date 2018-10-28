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Порошенко: Украинцы выбирают поезда в Европу, а не в Россию

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Порошенко: Украинцы выбирают поезда в Европу, а не в Россию

Киев, 28 октября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что граждане страны выбирают поезда в Европу, а не в Россию. Соответствующую запись политик опубликовал в социальной сети Twitter.

Порошенко написал, что пассажиропоток в европейские страны из Украины увеличился, связав это обстоятельство с действием безвизового режима.

«Государственный компас уверенно показывает на Запад — в сторону, противоположную империи», — заключил глава Украины.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом сообщала RT. В то же время, именно поезда в Санкт-Петербург и Москву приносят наибольшую прибыль «Украинским железным дорогам».

Автор: Сергей Свазовский
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