Новая версия Android не пришлась пользователям по душе

Москва, 28 октября. Операционная система Android 9.0 Pie не набрала популярность даже через три месяца после релиза.

В Google обнародовали данные о популярности среди пользователей разных версий операционной системы Andriod — и последняя новинка корпорации вообще не вошла в этот список.

ОС Andriod 9.0 Pie, выпущенная в августе после полугодового тестирования, не завоевала популярности у владельцев гаджетов, а по мнению ряда экспертов и вовсе — оказалась провальной.

Так, наиболее распространенными на данный момент являются версии Android 7.0 и 7.1. Nougat, установленные у 28,2% пользователей. На второй позиции — Android 8.0 Oreo и 8.1 с показателем в 21,5%. Немногим отстает версия Marshmallow с долей в 21,3%, а замыкают четверку версии Android 5.0 и 5.1 Lollipop, которые используются на 17,9% устройств.

Что касается последней из выпущенных стабильных ОС, то в Google не представили данных об уровне ее использования.