Названы самые доходные профессии в регионах РФ

Москва, 28 октября. Аналитики рынка труда назвали самые выгодные зарплатные предложения в разных регионах России и в разных сферах занятости.

Выяснилось, что в Ростове-на-Дону одной из самых прибыльных является профессия шиномонтажника. Такой специалист может зарабатывать от 50 до 120 тыс. рублей в месяц.

В Новосибирске одной из самых выгодных оказалась вакансия специалиста по продаже недвижимости новостроек. На этой должности можно получать от 50 до 200 тыс. рублей в месяц; примечательно, что опыт не требуется — работодатель готов предоставить бесплатное обучение, сообщает «Российская газета».

Для рабочего персонала самые выгодные предложения — в Москве и области. Так, охранник может получать от 42 до 53 тыс. рублей в месяц.

Традиционно высокие зарплаты предлагают в банковской сфере. Так, в Новосибирске менеджер по работе с вип-клиентами может получать от 60 тыс. рублей в месяц.