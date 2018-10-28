«Угроза для США и подарок Путину»: Макфол раскритиковал выход из договора РСМД

Вашингтон, 28 октября. Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол подверг критике решение Вашингтона о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Его слова цитирует The Washington Post.

Макфол назвал соглашение о РСМД одним из главных достижений в сфере контроля над военным потенциалом ведущих государств мира. Дипломат полагает, что расторжение договора ставит под угрозу безопасность США, провоцируя новую гонку вооружений.

«Гонка ядерных вооружений во время холодной войны не принесла США большую безопасность. Не принесёт её и новая гонка с Россией и Китаем», — сказал бывший посол.

Он подчеркнул, что решение Дональда Трампа не поможет делу укрепления безопасности страны. Макфол высказал мнение, что действия Белого дома, напротив, выгодны российской стороне.

«Это подарок Путину», — цитирует The Washington Post.

Следует отметить, что о мотивах Трампа эксперты высказали различные мнения. Некоторые специалисты утверждают, что американский лидер хочет лишь «поднять ставки» для проведения более продуктивных переговоров с Москвой. Однако Макфол не склонен верить в подобное развитие событий.

«Путина вряд ли можно заставить сесть за стол переговоров, особенно когда новый статус-кво служит интересам российской политики и безопасности», — цитирует RT.

Он добавил, что был бы рад ошибиться в этом вопросе. Макфол также негативно оценил политику Вашингтона в Европе, заявив о «дипломатическом поражении» Соединенных Штатов. Он убежден, что американцы выступили в роли «разрушителя международных соглашений».

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал быстрый и эффективный ответ на решение США о выходе из договора ДРСМД. Глава РФ отметил, что Вашингтон, вопреки соглашению, закладывал в бюджет расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию новых ракет средней и меньшей дальности. Иными словами, Соединенные Штаты последовательно готовились к выходу из договора. При этом американцы обвинили в нарушении соглашения российскую сторону.