Металлом и огнем: блогер испытал на прочность новый iPhone XR

Москва, 28 октября. Один из топовых видеоблогеров подверг суровым испытаниям новый iPhone XR и рассказал о результатах в Сети.

Блогер JerryRigEverything подверг нешуточным испытаниям новый iPhone XR и выложил результаты своих экспериментов в сети.

Для начала телефон был проверен металлом — блогер упорно царапал экран стальным стержнем, а затем и канцелярским ножом, после чего попытался снять лезвием краску на корпусе телефона. К чести производителей, новый iPhone успешно прошел этот тест. Однако, блогер отметил, что стекло на камере является обычным, а не сапфировым.

Далее в ход пошла зажигалка, которая также не смогла нанести смартфону вреда. Тест на изгиб тоже был пройден без потерь.

Напомним, что iPhone XR поступил в продажу в России в минувшую пятницу, 26 октября. Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, новинка не пользуется особой популярностью. На сервисах бесплатных объявлений лишь 6% поисковых запросов приходится на iPhone XR среди новых смартфонов от Apple.