«Если кто сунется — похлебает водички»: в России ответили на украинские планы по милитаризации Азовского моря

Москва, 28 октября. Российский военный эксперт Михаил Тимошенко прокомментировал притязания Украины на господство в Азовском море.

По всем договорам воды Азовского моря являются объектом совместного использования — об этом факте Киеву напомнил военный эксперт из России, полковник Михаил Тимошенко.

Как отметил Тимошенко, допуск боевых кораблей третьих стран в акваторию Азовского моря возможен лишь по согласию обеих сторон, и если Украина попытается изменить ситуацию, то ответ последует незамедлительно.

«Как только появится идея, что море только украинское, выделим им 12 миль территориальных вод и все. Делайте внутри что хотите. А пропуск внутрь – только по Керченскому каналу под нашей лоцманской службой», — заявил эксперт.

Тимошенко высказал мнение, что притязания Украины на господство в Азовском море являются не более чем попыткой спровоцировать Россию и в очередной раз напомнить о себе заокеанским «партнерам».

«Если кто сунется — похлебает водички», — добавил в заключение Тимошенко.

Поводом для выступления эксперта, слова которого приводит «Nation News» стало заявление украинского капитана ВМС Евгения Лупакова, полагающего, что Украине стоит предпринимать более «радикальные» меры в Азовском море.

В том числе, по мнению украинского военного моряка, следует расторгнуть существующие договоры, провести делимитизацию границы и объявить о проведении ракетно-артиллерийских учений.

«Тогда море будет не общее, а у каждого свое. Пригласим корабли НАТО для проведения совместных учений в Азовском море. И все», — заявил Лупаков.

Напомним, Европарламент принял резолюцию, которая предписывает усилить санкционное давление на Россию в случае эскалации ситуации в Азовском море. Ранее Украина задержала российское рыболовецкое судно «Норд», зарегистрированное в Крыму. В ответ российские пограничники начали досматривать все украинские суда в Азовском море и иностранные корабли, направляющиеся в украинские порты. Киев обвинил Россию в агрессии и начал активно перебрасывать в Азовское море бронекатера.