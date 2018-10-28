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Меланья Трамп призвала прекратить насилие на фоне стрельбы в Питтсбурге

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Меланья Трамп призвала прекратить насилие на фоне стрельбы в Питтсбурге

Вашингтон, 28 октября. Супруга президента США Дональда Трампа Меланья призвала прекратить насилие на фоне трагедии в синагоге Питтсбурга. Соответствующую запись она опубликовала в Twitter.

Первая леди отметила, что очень огорчена печальными известиями из Питтсбурга, где злоумышленник открыл стрельбу в синагоге. По информации различных источников, в результате стрельбы погибли от восьми до десяти человек. Власти США пока не назвали точное количество жертв.

«Я сильно огорчена вестями из Питтсбурга. Насилие должно быть прекращено. Да благословит, объединит и поможет Бог Соединенным Штатам», — написала Меланья Трамп.

Ранее стало известно, что преступник открыл огонь в Синагоге в Питтсбурге. Прибывшие на место происшествия полицейские попали под обстрел. Не менее трех правоохранителей погибли, передает газета «Известия».

Автор: Сергей Свазовский
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