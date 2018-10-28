Вертолет владельца ФК «Лестер» разбился в Британии

Лестер, 28 октября. Вертолет владельца футбольного клуба «Лестер» Вишая Шриваддханапрабхи разбился после взлета с домашнего стадиона команды.

В британском Лестере произошло крушение вертолета, принадлежащего владельцу футбольного клуба «Лестер Сити» Вишаю Шриваддханапрабхи.

Вертолет разбился сразу после взлета с футбольного поля после домашнего матча «Лестер Сити» – «Вест Хэм». По словам очевидцев, летательный аппарат продержался в воздухе всего несколько минут, после чего упал на автомобильную стоянку недалеко от стадиона. Свидетели крушения утверждают, что проблемы начались из-за отказа хвостового винта — он остановился и пилот потерял управление. В сети уже появилось видео, на котором запечатлен пожар, начавшийся после падения вертолета.

В данный момент данных о жертвах аварии нет. Также неизвестно, находился ли на борту сам Вишай Шриваддханапрабхи.