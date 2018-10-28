Сирия: Путин высказался о новых форматах урегулирования конфликта

Дамаск, 28 октября. Президент России Владимир Путин высказался о новых форматах урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе четырехстороннего саммита в Стамбуле.

Путин подчеркнул, что Россия, Турция, Германия и Франция едины в стремлении достичь скорейшей стабилизации ситуации в САР дипломатическими и политическими методами. Президент РФ добавил, что основной для урегулирования является безопасность и территориальная целостность Сирии, а также соблюдение соответствующих резолюций ООН.

«Именно в таком контексте обсудили перспективы объединения усилий в рамках астанинского формата и так называемой «малой группы». Это, на наш взгляд, способствовало бы началу реального политического процесса в Сирии», — заключил Путин.

Ранее США сорвали отправку гуманитарной помощи для жителей сирийской провинции Хомс. Об этом писала RT.