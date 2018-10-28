Фанаты Шнурова хотят назвать его именем аэропорт «Пулково»

Санкт-Петербург, 28 октября. Поклонники Сергей Шнурова хотят переименовать в его честь петербургский аэропорт «Пулково» — об этом сообщил сам певец.

Сергей Шнуров на своей странице в Instagram сообщает о том, что жители регионов выдвинули предложение назвать в честь лидера группы «Ленинград» аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге. Соответствующее предложение, по словам певца, уже зарегистрировано на сайте «Великие имена России».

Отметим, для включения в лонг-лист конкурса инициативе фанатов Шнурова нужно набрать 500 голосов. Конкуренцию фронтмену «Ленинграда» в данный момент составляет никто иной, как философ Иммануил Кант, голосование за которого также приближается к пороговой отметке — в честь Канта предложено назвать аэропорт в Калининграде.

Против присвоения «Пулково» имени Шнурова уже выступили российские коммунисты, по мнению которых певец и его творчество представляют собой «бескультурье», которое никак не вяжется с аэроузлом в культурной столице России.

Напомним, конкурс «Великие имена России» стартовал 11 октября. Авторы проекта предлагают к названиям 45 аэропортов страны добавить имена великих соотечественников. Сегодня — последний день, когда принимаются предложения, после чего будет сформирован лонг-лист конкурса.