Трамп заявил, что приедет в Питтсбург

Вашингтон, 28 октября. Президент США Дональд Трамп завил, что прибудет в Питтсбург, где накануне произошло массовое убийство в синагоге.

Трамп прибыл в Иллинойс. Во врем беседы с журналистами он заявил, что намерен посетить Питтсбург.

«Да, я поеду в Питтсбург», — сказал он.

При этом конкретных сроков американский президент называть не стал.

Ранее Трамп прокомментировал трагедию в Питтсбурге, где вооруженный мужчина ворвался в синагогу и расстрелял 11 человек. Американский лидер назвал это злом в чистом виде и призвал воздерживаться от деления людей по каким-либо признакам, в том числе по национальному. Несмотря на трагедию, Трамп решил не отменять ралли Make America Great Again, которое пройдет в Иллинойсе.