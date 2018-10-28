Порошенко в октябре заработал больше миллиона долларов США

Киев, 28 октября. Доходы президента Украины Петра Порошенко за несколько недель октября 2018 года превысили миллион долларов США. Об этом свидетельствуют опубликованные политиком декларации о доходах.

По данным единого реестра доходов, глава Украины стал богаче на 28,8 млн гривен благодаря операция с ценными бумагами и корпоративными правами. Общий доход главы Украины за три недели октября составил 34,8 млн гривен, что эквивалентно 1,24 миллиона долларов США.

ТАСС напоминает, что Порошенко входит в число шести самых богатых жителей Украины.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с Александром Лукашенко в Белоруссии Петр Порошенко нарушил протокол. Он снова взял слово после выступления главы Белоруссии, призвавшего как можно скорее разрешить конфликт в Донбассе. Об этом писала газета «Известия».