Меркель рассмешила Путина вопросом о пальто
Стамбул, 28 октября. Глава правительства ФРГ Ангела Меркель рассмешила президента России Владимира Путина, задав ему вопрос о пальто.
Глава российского государства шел по улице, где его настигла лидер ФРГ. Ее внимание привлекла верхняя одежда Путина. Меркель неожиданно перешла на русский язык.
«Сибирское пальто?», — поинтересовалась немецкий лидер.
Путин рассмеялся в ответ.
Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин привез на саммит в Стамбул ягоды, орешки и рыбу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин поделился дарами из Ханты-Мансийска с коллегами из Франции, Германии и Турции.
RT напоминает, что главной темой четырехстороннего саммита стали вопросы мирного урегулирования конфликта в Сирии. В совместном коммюнике участники саммита призвали ООН усилить помощь САР.