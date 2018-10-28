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Меркель рассмешила Путина вопросом о пальто

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Меркель рассмешила Путина вопросом о пальто

Стамбул, 28 октября. Глава правительства ФРГ Ангела Меркель рассмешила президента России Владимира Путина, задав ему вопрос о пальто.

Глава российского государства шел по улице, где его настигла лидер ФРГ. Ее внимание привлекла верхняя одежда Путина. Меркель неожиданно перешла на русский язык.

«Сибирское пальто?», — поинтересовалась немецкий лидер.

Путин рассмеялся в ответ.

Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин привез на саммит в Стамбул ягоды, орешки и рыбу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин поделился дарами из Ханты-Мансийска с коллегами из Франции, Германии и Турции.

RT напоминает, что главной темой четырехстороннего саммита стали вопросы мирного урегулирования конфликта в Сирии. В совместном коммюнике участники саммита призвали ООН усилить помощь САР.

Автор: Сергей Свазовский
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