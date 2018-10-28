Питтсбургскому стрелку грозит смертная казнь

Вашингтон, 28 октября. Министерство юстиции США предъявило устроившему бойню в синагоге Питтсбурга мужчине обвинения, за которые полагается смертная казнь.

Питтсбургскому стрелку вменяется обвинение в преступлении на почве религиозной нетерпимости, а также ряд других статей. За них он может быть приговорен к смертной казни. Как уточняется в документе минюста, совершенные мужчиной преступления «противоречат ценностям» Америки.

«Министерство юстиции соответствующим образом предъявит обвинения в преступлениях на почве нетерпимости и других уголовных преступлениях, в том числе тех, которые могут привести к смертной казни», — заявлено в документе.

Напомним, во время утренней службы мужчина ворвался в синагогу и, выкрикивая антисемитские лозунги, устроил стрельбу. Ее жертвами стали 11 человек, еще шестеро, в том числе четверо полицейских, пострадали.