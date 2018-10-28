Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Питтсбургскому стрелку грозит смертная казнь

82
0 Оставить комментарий

Питтсбургскому стрелку грозит смертная казнь

Вашингтон, 28 октября. Министерство юстиции США предъявило устроившему бойню в синагоге Питтсбурга мужчине обвинения, за которые полагается смертная казнь. 

Питтсбургскому стрелку вменяется обвинение в преступлении на почве религиозной нетерпимости, а также ряд других статей. За них он может быть приговорен к смертной казни. Как уточняется в документе минюста, совершенные мужчиной преступления «противоречат ценностям» Америки. 

«Министерство юстиции соответствующим образом предъявит обвинения в преступлениях на почве нетерпимости и других уголовных преступлениях, в том числе тех, которые могут привести к смертной казни», — заявлено в документе. 

Напомним, во время утренней службы мужчина ворвался в синагогу и, выкрикивая антисемитские лозунги, устроил стрельбу. Ее жертвами стали 11 человек, еще шестеро, в том числе четверо полицейских, пострадали. 

Автор: Владимир Багров
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое