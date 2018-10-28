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Убийца людей в синагоге Питтсбурга был вооружен штурмовой винтовкой и тремя пистолетами

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Убийца людей в синагоге Питтсбурга был вооружен штурмовой винтовкой и тремя пистолетами

Питтсбург, 28 октября. Убийца людей в синагоге «Сквирелл Хилл» в Питтсбурге американского штата Пенсильвания был вооружен штурмовой винтовкой и тремя пистолетами. Об этом сообщил агент ФБР Боб Джонс.

По его словам, в арсенале у подозреваемого была винтовка и не менее трех пистолетов.

«Мы знаем, что у подозреваемого было как минимум три пистолета», — сказал Джонс.

Ранее сообщалось о нападении на людей в синагоге Питтсбурга. О количестве погибших власти не сообщают. По информации СМИ, в результате инцидента убиты десять человек. Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о «многих убитых».

Накануне с комментарием о стрельбе в Питтсбурге выступил президент Израиля Нетньяху. Он признался, что его сердце разбито. Нетаньяху выразил соболезнования еврейской общине Питтсбурга и американскому народу. Об этом сообщала RT.

Автор: Сергей Свазовский
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