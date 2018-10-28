Кадыров объяснил, зачем было подписано соглашение о границах с Ингушетией

Грозный, 28 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров разъяснил цели подписания соглашения о границах с Ингушетией, в рамках которого субъекты федерации осуществили равноценный обмен территориями.

По словам главы Чечни, вопрос возник в ходе прокладки дороги в труднодоступном районе Чечни. Эти работы вызвали вопросы у правоохранителей Ингушетии. Чтобы найти выход из положения, власти регионов создали соответствующие комиссии. Проблема была решена на законодательном уровне.

Кадыров отметил, что принятые решения не ущемляют интересы жителей Чечни или Ингушетии. Он также подчеркнул, что административные границы ни в коем случае не являются границами между братскими народами.

«Мы братские народы, и юридические границы для нас не важны. Никто не сможет нас поссорить. Уверен, мы будем жить дружно, развиваться и помогать друг другу», — сказал глава Чечни.

Ранее о ходе переговоров с Кадыровым рассказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Об этом писала RT.