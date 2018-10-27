Пострадавшего в смертельном ДТП на ЗСД в Петербурге эвакуировали вертолетом

Санкт-Петербург, 27 октября. Пострадавшего в результате ДТП при участии двух грузовиков и минивэна на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге эвакуировали вертолетом. Об этом сообщает региональная служба МЧС РФ.

По имеющимся данным, речь идет о водителе одного из большегрузов. Он госпитализирован с серьезными повреждениями.

Масштабная авария произошла на 36 километре ЗСД. Вероятным виновником инцидента является водитель грузовика Iveco, который вылетел на встречную полосу. После столкновения с грузовым автомобилем Scania он врезался в минивэн Hyindai с пассажирами. Легковая машина загорелась. Трагедия унесла жизни восьми людей.

Ранее сообщалось, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель людей.