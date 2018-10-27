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Уголовное дело возбуждено по факту гибели восьми человек в ДТП на ЗСД в Петербурге

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели восьми человек в ДТП на ЗСД в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 октября. Уголовное дело возбуждено по факту гибели восьми человек в ДТП на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает региональное ГУ МВД РФ.

Трагедия произошла на 36 километре ЗСД, где столкнулись два грузовика и микроавтобус Hyindai. Согласно предварительной информации, виновником инцидента является водитель грузовика Iveco, допустившего столкновение с грузовым автомобилем Scania. От удара Iveco вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машиной Hyindai. Минивэн с пассажирами в результате ДТП загорелся.

Возбуждено уголовное дело уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое привело к гибели людей.

Ранее стало известно о масштабном ДТП на КАД в Петербурге. Также сообщалось о гибели четырех украинцев в ДТП в Ленобласти.

Автор: Сергей Свазовский
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