Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Число жертв стрельбы в Питтсбурге возросло до 11

36
0 Оставить комментарий

Число жертв стрельбы в Питтсбурге возросло до 11

Питтсбург, 27 октября. Число жертв стрельбы в синагоге Питтсбурга возросло до 11, среди жертв детей нет. Об этом сообщают местные власти. 

В результате стрельбы в синагоге погибли 11 человек, уточнил глава управления общественной безопасности Питтсбурга Венделл Хиссрич.

В списке пострадавших числятся шесть человек, четверо из них — полицейские. 

Напомним, во время утренней службы в здание ворвался вооруженный мужчина и, выкрикивая антисемитские лозунги, открыл стрельбу. Происшествие прокомментировал президент США Дональд Трамп. По его словам, это был акт чистого зла. Трамп призвал не поддаваться антисемитским настроениям и не делить людей по какому-либо признаку в принципе. 

Автор: Владимир Багров
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое