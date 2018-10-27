Число жертв стрельбы в Питтсбурге возросло до 11

Питтсбург, 27 октября. Число жертв стрельбы в синагоге Питтсбурга возросло до 11, среди жертв детей нет. Об этом сообщают местные власти.

В результате стрельбы в синагоге погибли 11 человек, уточнил глава управления общественной безопасности Питтсбурга Венделл Хиссрич.

В списке пострадавших числятся шесть человек, четверо из них — полицейские.

Напомним, во время утренней службы в здание ворвался вооруженный мужчина и, выкрикивая антисемитские лозунги, открыл стрельбу. Происшествие прокомментировал президент США Дональд Трамп. По его словам, это был акт чистого зла. Трамп призвал не поддаваться антисемитским настроениям и не делить людей по какому-либо признаку в принципе.