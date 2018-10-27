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Не менее десяти человек погибли в результате стрельбы в синагоге Питтсбурга

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Не менее десяти человек погибли в результате стрельбы в синагоге Питтсбурга

Питтсбург, 27 октября. Не менее десяти человек погибли в результате стрельбы в синагоге «Сквирелл Хилл» в Питтсбурге американского штата Пенсильвания. Об этом сообщает Associated Press. Издание ссылается на собственные источники в социальной сети Twitter.

Несколько ранее свои данные о количестве жертв трагедии привела NBC. Телекомпания сообщала о восьми летальных исходах.

В то же время, власти Соединенных Штатов Америки пока не приводят данных о точном количестве погибших людей. Глава государства Дональд Трамп заявил о «многих убитых».

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в Питтсбурге погибло не менее трех полицейских, прибывших на место происшествия после вызова прихожан. Злоумышленник открыл огонь по правоохранителям из автомата. К настоящему моменту подозреваемый в расстреле людей задержан.

Автор: Сергей Свазовский
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