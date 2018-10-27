Турция, Франция, Россия и Германия призвали ООН увеличить помощь Сирии

Стамбул, 27 октября. Главы Турции, Франции, Российской Федерации и Германии призвали ООН увеличить помощь Сирийской Арабской Республике на саммите в Стамбуле. Соответствующий пункт содержит итоговое коммюнике.

Анкара, Париж, Москва и Берлин обратили внимание на необходимость безопасного и быстрого доступа нуждающихся сирийцев к гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей.

«В этой связи лидеры четырех стран призывают международное сообщество, в частности, ООН и ее гуманитарные учреждения, увеличить помощь Сирии», — указано в документе.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты сорвали отправку гуманитарной помощи в лагерь для беженцев в провинции Хомс. Американская сторона не выполнила свои обязательства по обеспечению безопасности в Ат-Танфе. Следует отметить, что США сохраняют военное присутствие в этом регионе в нарушение норм международного права.