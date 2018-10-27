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Уколоть Россию: Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко

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Уколоть Россию: Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко

Минск, 27 октября. Президент Украины Петр Порошенко нарушил протокол в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, чтобы сделать колкие замечания в адрес России.

Согласно установленным правилам, Порошенко взял слово первым. Он говорил о необходимости развития сотрудничества Киева и Минска в экономической сфере, в частности, путем активизации взаимодействия на региональном уровне.

Затем выступил Лукашенко. Белорусский лидер призвал как можно скорее прекратить братоубийственную войну в Донбассе. Он добавил, что решить конфликт должны три братских славянских народа.

После этой реплики Порошенко снова взял слово, тем самым нарушив протокол. Он сказал, что Россия должна «вывести войска из Донбасса».

Следует отметить, что киевские власти безосновательно обвиняют Россию в конфликте в Донбассе. Москва неоднократно указывала на недопустимость подобных голословных обвинений.

Автор: Сергей Свазовский
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