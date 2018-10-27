Путин накормил участников саммита в Стамбуле уральскими ягодами

Стамбул, 27 октября. Президент РФ Владимир Путин угостил участников стамбульского саммита по Сирии рыбой, ягодами и орехами, которые он привез из Ханты-Мансийска. Об этом в субботу рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Рыбу, ягоды, орешки и другую снедь», — отметил он.

В субботу в Стамбуле состоялся первый саммит России, Турции, Германии и Франции по урегулированию сирийского конфликта. Стороны обсудили пути выхода из сирийского кризиса, а также реализацию российско-турецкого соглашения по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе. По результатам встречи было составлено совместное заявление. По словам Пескова, правительство Сирии в ближайшее время будет проинформировано о результатах саммита.

Напомним также, что накануне Путин посетил столицу ХМАО, где проходило выездное заседание Совета при президенте РФ по межнациональным вопросам.