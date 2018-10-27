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Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в провинциях Алеппо и Хама

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Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в провинциях Алеппо и Хама

Дамаск, 27 октября. Незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня в провинциях Алеппо и Хама Сирийской Арабской Республики на протяжении минувших суток. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-лейтенанта Владимир Савченко.

Он отметил, что боевики вели огонь на окраине города Алеппо одноименной сирийской провинции. В Хаме режим прекращения огня нарушался дважды.

«Так, в течение суток зафиксированы обстрелы западных окраин города Алеппо и населенного пункт Телль-Базам (дважды) провинции Хама», — сказал Савченко.

Генерал-майор напомнил о призыве Центра примирения РФ к боевикам сложить оружие, присоединившись к процессу мирного урегулирования в Сирии.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты сорвали отправку помощи жителям лагеря беженцев в Хомсе.

Автор: Сергей Свазовский
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