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Трамп назвал стрельбу в Питтсбурге злом в чистом виде

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Трамп назвал стрельбу в Питтсбурге злом в чистом виде

Вашингтон, 27 октября. Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Питтсбурге злом в чистом виде, а также расценил этот акт как антисемитский. 

Американский президент выступил с резким осуждением «ненавистного яда антисемитизма», а также призвал сограждан быть выше ненависти и не делить людей по какому-либо признаку. 

При этом Трамп заявил, что не собирается отменять ралли Make America Great Again в Иллинойсе в связи с питтсбургскими событиями.

Напомним, во время утренней службы в синагогу Питтсбурга ворвался вооруженный мужчина. Выкрикивая антисемитские лозунги, он расстрелял по меньшей мере восемь человек. 

Автор: Владимир Багров
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