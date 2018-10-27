Вашингтон, 27 октября. Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Питтсбурге злом в чистом виде, а также расценил этот акт как антисемитский.

Американский президент выступил с резким осуждением «ненавистного яда антисемитизма», а также призвал сограждан быть выше ненависти и не делить людей по какому-либо признаку.

При этом Трамп заявил, что не собирается отменять ралли Make America Great Again в Иллинойсе в связи с питтсбургскими событиями.

Напомним, во время утренней службы в синагогу Питтсбурга ворвался вооруженный мужчина. Выкрикивая антисемитские лозунги, он расстрелял по меньшей мере восемь человек.