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Сирия: США сорвали отправку помощи в лагерь беженцев «Рукбан» в Ат-Танфе

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Сирия: США сорвали отправку помощи в лагерь беженцев «Рукбан» в Ат-Танфе

Дамаск, 27 октября. Соединенные Штаты Америки сорвали отправку гуманитарной помощи в лагерь беженцев «Рукбан» населенного пункта Ат-Танфа провинции Хомс Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Он отметил, что отправка помощи была сорвана из-за неспособности Вашингтона исполнить свои обязательства в части обеспечения безопасности в районе.

«В очередной раз из-за действий американской стороны, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности в созданной вокруг своей базы в Ат-Танфе 55-километровой зоне, отправка конвоя была сорвана», — заключил глава ЦПВС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Соединенные Штаты вывести войска из Ат-Танфа, прекратив свое незаконное присутствие в регионе. Однако Вашингтон ответил отказом.

Автор: Сергей Свазовский
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