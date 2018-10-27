Сирия: США сорвали отправку помощи в лагерь беженцев «Рукбан» в Ат-Танфе

Дамаск, 27 октября. Соединенные Штаты Америки сорвали отправку гуманитарной помощи в лагерь беженцев «Рукбан» населенного пункта Ат-Танфа провинции Хомс Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Он отметил, что отправка помощи была сорвана из-за неспособности Вашингтона исполнить свои обязательства в части обеспечения безопасности в районе.

«В очередной раз из-за действий американской стороны, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности в созданной вокруг своей базы в Ат-Танфе 55-километровой зоне, отправка конвоя была сорвана», — заключил глава ЦПВС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Соединенные Штаты вывести войска из Ат-Танфа, прекратив свое незаконное присутствие в регионе. Однако Вашингтон ответил отказом.