Путин, Эрдоган, Меркель и Макрон выступили в поддержку территориальной целостности Сирии

Берлин, 27 октября. Лидеры России, Турции, Германии и Франции подтвердили приверженность принципу территориальной целостности Сирии. Об этом говорится в итоговом коммюнике, текст которого приводит правительство Германии.

Президенты России, Турции и Франции Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель выразили обеспокоенность из-за рисков и угроз, которые несет сирийский конфликт для глобальной безопасности.

Участники саммита в Стамбуле подтвердили, что при участии в политическом урегулировании ситуации в Сирии будут придерживаться принципов «суверенности, независимости, единства и территориальной неприкосновенности» арабской республики.

Также стороны отметили, что единственным способом разрешить сирийский конфликт является мирное урегулирование и переговоры, и призвали все партии и значимые политические силы Сирии к диалогу.