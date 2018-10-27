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Путин, Эрдоган, Меркель и Макрон выступили в поддержку территориальной целостности Сирии

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Путин, Эрдоган, Меркель и Макрон выступили в поддержку территориальной целостности Сирии

Берлин, 27 октября. Лидеры России, Турции, Германии и Франции подтвердили приверженность принципу территориальной целостности Сирии. Об этом говорится в итоговом коммюнике, текст которого приводит правительство Германии. 

Президенты России, Турции и Франции Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель выразили обеспокоенность из-за рисков и угроз, которые несет сирийский конфликт для глобальной безопасности. 

Участники саммита в Стамбуле подтвердили, что при участии в политическом урегулировании ситуации в Сирии будут придерживаться принципов «суверенности, независимости, единства и территориальной неприкосновенности» арабской республики. 

Также стороны отметили, что единственным способом разрешить сирийский конфликт является мирное урегулирование и переговоры, и призвали все партии и значимые политические силы Сирии к диалогу. 

Автор: Владимир Багров
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