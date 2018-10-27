Сирия после саммита в Стамбуле: ФАН подвел итоги встречи лидеров России, Турции, Франции и ФРГ

В Стамбуле прошла четырехсторонняя встреча России, Турции, Франции и Германии, посвященная урегулированию ситуации в Сирии. Ее итоги — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Президент России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон 27 октября провели встречу, посвященную урегулированию ситуации в Сирии.

В работе саммита также принял участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он назвал прошедшее в Стамбуле мероприятие очень полезным и конструктивным.

«Это не формальная встреча, это важный саммит», — подчеркнул де Мистура.

Четырехсторонняя встреча длилась более двух с половиной часов, и по ее итогам главы государств, принимавшие участие в переговорах, выступили на пресс-конференции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью саммита было поддержать прекращение огня, а также обсудить политическое урегулирование в Сирии.

«Кризис в Сирии стал международной проблемой. Астана стала образцом для нас, здесь мы продолжили свои усилия и подтвердили наше мнение о том, что военным путем нельзя решить сирийскую проблему. Все должны бороться за то, чтобы закончить эту трагедию в Сирии. Думаю, что мы дали на этом саммите конкретный импульс для этого. Призываю другие страны поддержать эти усилия», — заявил Эрдоган.

При этом он подтвердил, что его страна продолжит свои операции на северо-востоке Евфрата, «поскольку это важно для безопасности Турции».

«Турция не допустит присутствия террористов в любом районе Сирии», — отметил турецкий лидер.

Он также коснулся темы сирийских беженцев, призвав Евросоюз выполнить обещания по финансовой помощи для решения этой проблемы, а также предложил усовершенствовать астанинский формат, объединив его усилия с усилиями «малой группы».

Следующим выступил президент России Владимир Путин. По его словам, Россия, Германия, Турция и Франция едины в том, что урегулирование в Сирии возможно только политико-дипломатическими средствами при единстве страны. Он подчеркнул, что сами сирийцы должны определять будущее своей страны. Россия рассчитывает, что конституционный комитет будет полностью согласован и начнет свою работу до конца текущего года. Владимир Путин подчеркнул, что работа на этом направлении должна вестись с уважением по отношению к сирийскому правительству.

Российский президент напомнил, что создание демилитаризованной зоны в Идлибе является временной мерой и Россия рассчитывает, что Турция обеспечит в ближайшее время завершение отвода оппозиции из демилитаризованной зоны. Путин также отметил, что Анкара делает все возможное по выполнению своих обязательств в рамках российско-турецкого соглашения о создании идлибской зоны деэскалации.

«В случае, если радикальные элементы будут препятствовать решению этой задачи, будут совершать вооруженные провокации из идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать действенную поддержку решительным действиям сирийского правительства по ликвидации этого очага террористической угрозы», — заявил российский лидер.

В своих выступлениях президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявили о предпочтительности политического урегулирования ситуации в Сирии и коснулись темы беженцев.

Итоги четырехсторонней встречи в Стамбуле Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Эксперт назвал саммит важным событием в нахождении путей политического урегулирования в Сирии.

«Однако предстоит еще долгая работа, и на этом пути еще будет достаточно много проблем. Эрдоган достаточно пространно говорил о необходимости помощи Сирии, сирийскому народу, о решении проблемы беженцев и призвал Европейский союз оказать финансовую и иную поддержку на этом направлении. Но я бы отметил момент, когда Эрдоган говорил, что Турция продолжит свои военные операции на восточном берегу Евфрата, то есть против курдских вооруженных формирований», — рассказал собеседник ФАН.

Эксперт напомнил слова Эрдогана о том, что Турция не допустит нахождения каких бы то ни было террористических организаций вблизи своих границ.

«Опять же, имелись в виду курдские вооруженные формирования, которые Анкара считает террористическими. Это важная часть выступления Эрдогана, потому что, как известно, эти формирования поддерживаются Соединенными Штатами. Это проблема, один из факторов, который влияет на продолжение острой ситуации в Сирии», — обратил внимание Борис Долгов.

Собеседник ФАН также выделил заявление Владимира Путина о том, что необходимо уважать законно избранное сирийское правительство.

«Путин подтвердил, что нельзя употреблять термин «режим» в отношении сирийского руководства. «Правительство Сирийской Арабской Республики» — так зафиксировано в документах ООН, это совершенно правомерное замечание. Российский президент также отметил, что сочинские соглашения от сентября этого года между Турцией и Россией должны выполняться. Но важное, на мой взгляд, уточнение со стороны Владимира Путина, что в случае продолжения провокаций боевиков, которые находятся в районе Идлиба, Россия оставляет за собой право поддержать сирийскую правительственную армию для подавления террористических группировок».

По словам эксперта, это заявление одновременно важно и как предупреждение антиправительственным формированиям на северо-западе Сирии, и как предоставление возможности сирийской армии и российским военным подавить террористическим группировкам, если они будут реализовывать какие-то провокационные действия.