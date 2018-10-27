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Решения о визите Путина на инаугурацию президента Мексики пока не принято

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Решения о визите Путина на инаугурацию президента Мексики пока не принято

Стамбул, 27 октября. Решения о визите президента РФ Владимира Путина на инаугурацию президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора пока что не принято. Об этом в субботу заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам саммита в Стамбуле.

«Он поедет точно на саммит «Двадцатки», что касается других поездок, пока еще не решено», — отметил он.

Напомним, что саммит «Большой двадцатки» (G20) пройдет в Аргентине с 29 ноября по 1 декабря. Инаугурация Обрадора, которому предстоит руководить Мексикой до 2024 года, состоится 1 декабря.

В субботу в Стамбуле состоялся саммит по Сирии, в котором приняли участие лидеры России, Турции, Франции и Германии. Стороны обсудили пути выхода из сирийского кризиса, а также российско-турецкое соглашении по созданию демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.

 

 

 

Автор: Антон Соколов
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