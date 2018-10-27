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Лидеры Турции, Франции, России и Германии приветствовали соглашение по Идлибу

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Лидеры Турции, Франции, России и Германии приветствовали соглашение по Идлибу

Стамбул, 27 октября. Лидеры Турции, Франции, России и Германии приветствовали соглашение по Идлибу, а также отметили прогресс в процессе демилитаризации.

Президент Турции Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель также подчеркнули важность установления прочного долгосрочного перемирия, а также продолжения борьбы с терроризмом. Об этом говорится в коммюнике, распространенном по итогам саммита в Стамбуле. 

Ранее Путин и Эрдоган рассказали своим коллегам о ситуации в Идлибе. Президент Путин предупредил, что Россия оставляет за собой право помочь Дамаску в случае провокаций со стороны боевиков. 

Автор: Владимир Багров
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