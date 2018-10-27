Стамбул, 27 октября. Президент России Владимир Путин выступил с предложением в будущем расширить состав участников стамбульского саммита по Сирии. Об этом он заявил по итогам первого саммита, который завершился сегодня в Стамбуле.

По словам российского лидера, подключение к обсуждению новых участников отвечает интересам Сирии. При этом он отметил, что на прошедших переговорах вопрос о проведении повторных встреч в подобном формате не поднимался.

«Что касается встречи, то мы об этом в этом формате пока не договаривались, но все возможно​​​. Я считаю, что расширение возможностей, количества участников, принимающих участие в процессе урегулирования, оно идет на пользу», — подчеркнул он.

Напомним, что в субботу в Стамбуле прошел саммит по урегулированию сирийского конфликта, в котором приняли участие лидеры России, Турции, Франции и Германии. Стороны обсудили пути выхода из сирийского кризиса, а также российско-турецкое соглашении по созданию демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.