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Сирия будет проинформирована о результатах саммита в Стамбуле — Песков

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Сирия будет проинформирована о результатах саммита в Стамбуле — Песков

Москва,27 октября. Участники саммита в Стамбуле намерены проинформировать правительство Сирии о результатах состоявшейся в субботу четырехсторонней встречи. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все написано в совместном заявлении. Кроме того, будет проинформировано и сирийское руководство», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что в субботу в Стамбуле прошел саммит по урегулированию сирийского конфликта, в котором приняли участие лидеры России, Турции, Франции и Германии. Стороны обсудили пути выхода из сирийского кризиса, а также российско-турецкое соглашении по созданию демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. При этом, как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос о судьбе президента Сирии Башара Асада во время переговоров ни разу не поднимался.

Автор: Антон Соколов
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