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Сирия: Путин рассказал о десятках беспилотников, сбитых возле Хмеймима

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Сирия: Путин рассказал о десятках беспилотников, сбитых возле Хмеймима

Стамбул, 27 октября. Российские средства ПВО, размещенные на авиабазе «Хмеймим» в Сирии, за 1,5-2 месяца сбили 50 беспилотников боевиков. Такие данные в субботу привел президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам четырехстороннего саммита в Стамбуле.

«Совсем недавно был осуществлен артиллерийский обстрел из идлибской зоны в направлении Алеппо. За последние 1,5-2 месяца наши силы ПВО сбили возле нашей базы в Хмеймиме 50 летательных аппаратов», — отметил он.

Российский лидер также прокомментировал заключенное с Турцией соглашение по стабилизации обстановки в Идлибе. Оно предполагает создание демилитаризованной зоны на 15-20 км, которая отделит правительственные силы от вооруженных формирований сирийкой оппозиции и сотрудничающих с ними боевиков. Путин добавил, что Анкара в полной мере выполняет взятые на себя обязательства.

Автор: Антон Соколов
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