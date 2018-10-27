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Неизвестный пытался взорвать правительство Армении

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Неизвестный пытался взорвать правительство Армении

Ереван, 27 октября. Неизвестный мужчина, вооруженный гранатой, пытался проникнуть в здание правительства Армении, чтобы устроить там взрыв. Об этом сообщил пресс-секретарь Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Самсон Галстян.

«Мужчина 1975 года рождения с гранатой пытался проникнуть в здание правительства Армении и подорвать себя. Осуществлявшие дежурство сотрудники СНБ республики обезвредили его», — заявили в СНБ ТАСС.

Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. СНБ выясняет мотивы злоумышленника.

По данным «Sputnik Армения», мужчина оказался жителем Ехегнадзора. Он потребовал оказать ему финансовую помощь, поскольку у него накопились большие долги.

Автор: Катерина Михайлиди
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