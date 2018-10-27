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Самолет Одесса — Дубай загорелся при взлете

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Самолет Одесса — Дубай загорелся при взлете

Одесса, 27 октября. Самолет, направлявшийся из Одессы в Дубай, загорелся во время взлета. Согласно предварительной информации, возгорание произошло в районе шасси.

Экипаж воздушного судна принял решение вернуться обратно в аэропорт Одессы. По счастливому стечению обстоятельств в результате происшествия никто не пострадал.

«Все пассажиры эвакуированы. Рейс временно задержан. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что задымление произошло в районе шасси. Проводится проверка», — сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме. Что стало причиной возгорания — не уточняется.

Автор: Антон Соколов
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