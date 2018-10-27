Сирия: Эрдоган возложил на народ САР ответственность за будущее Асада
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Стамбул, 27 октября. Судьбу сирийского лидера Башара Асада должен определить народ Сирии. Об этом по итогам четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Судьбу Асада должен решать народ Сирии», — сказал Эрдоган журналистам, добавив, что стороны хотят, чтобы сирийский народ «мог ответить на вопрос, как жить дальше в мире».
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что судьба Асада на саммите, который длился в Стамбуле около трех часов, не обсуждалась лидерами РФ, Турции, ФРГ и Франции.