Стамбул, 27 октября. Судьбу сирийского лидера Башара Асада должен определить народ Сирии. Об этом по итогам четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Судьбу Асада должен решать народ Сирии», — сказал Эрдоган журналистам, добавив, что стороны хотят, чтобы сирийский народ «мог ответить на вопрос, как жить дальше в мире».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что судьба Асада на саммите, который длился в Стамбуле около трех часов, не обсуждалась лидерами РФ, Турции, ФРГ и Франции.