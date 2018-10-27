Порошенко грубо нарушил протокол во время встречи с Лукашенко

Гомель, 27 октября. Президент Украины Петр Порошенко нарушил протокол на встрече со своим белорусском коллегой Александром Лукашенко в Гомеле.

Согласно установленному порядку, лидеры стран должны по очереди выступить с речью. Первым к трибуне вышел украинский президент. В своей речи он обратил внимание на необходимость двустороннего сотрудничества между Москвой и Минском.

После этого слово взял президент Белоруссии, который тоже акцентировал внимание на взаимодействии двух стран. Однако в конце выступления Лукашенко упомянул «братоубийственную войну в Донбассе» и призвал Украину сосредоточить все силы на том, чтобы прекратить вооруженный конфликт, а уже после разбираться, «кто виноват».

Услышав это, Порошенко в нарушение регламента вновь вышел к микрофону и начал говорить о «российской агрессии» и необходимости выполнять минские соглашения.

Напомним, что комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе «Минск-2» был принят в феврале 2015 года. Он предполагает прекращение огня в Донбассе, разведение сил, обмен военнопленными, амнистию всех жителей ДНР и ЛНР, придание этим территориям особого статуса и проведение там выборов.

Несмотря на то, что с момента подписания документов прошло почти четыре года, практически ни одно из требований минских соглашений украинской стороной реализовано не было. Закон об особом статусе Донбасса формально был принят Верховной радой, однако де-факто он не применяется. Между тем украинские силовики продолжают каждый день обстреливать позиции ДНР и ЛНР.