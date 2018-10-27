Полиция задержала открывшего огонь в синагоге стрелка, ранены шестеро

Стамбул, 27 октября. Полиция задержала стрелка, который напал на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге. Нападение произошло 27 октября во время утренней службы.

Мужчина получил ранения, также пострадали еще шесть человек, включая четверых полицейских, сообщил глава управления общественной безопасности города Вендел Хиссрик.

«Обстановка внутри синагоги очень плохая. Там множество жертв, ранения получили шесть человек, включая четырех офицеров полиции. Их ранения в настоящий момент не представляют угрозы для жизни, состояние других пострадавших оценивается как серьезное и критическое», — рассказал он.

Глава управления категорически отказался раскрыть количество жертв.

По последним данным, жертвами стрельбы стали девять человек. Личность нападавшего известна — в преступлении подозревают 46-летнего Роберта Боуэрса, пишет «Пятый канал». Он расстрелял людей, а затем забаррикадировался внутри синагоги и отстреливался от правоохранителей.