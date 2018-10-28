Сирия итоги за сутки на 28 октября 06.00: Россия поддержит САА в борьбе с террористами в Идлибе, пять жителей Дейр-эз-Зора убиты ударами ВВС коалиции

Сирия, 28 октября. В случае необходимости Россия поддержит САА в борьбе с террористами в Идлибе, пять мирных жителей Дейр-эз-Зора погибли под ударами ВВС международной коалиции, при атаках радикалов «Тахрир аш-Шам» пострадало несколько гражданских в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций радикалов в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: захватило у SDF ряд территорий Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: закрыла школу в Серакибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла несколько боевиков в Алеппо.

Курды: несут потери в Дейр-эз-Зоре, организовали новую группировку в Алеппо.

Международная коалиция: нанесла удары по Ас-Сусе, в результате чего погибло пять гражданских.

Провинция Алеппо

Утром в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщалось, что члены незаконных вооруженных формирований вновь нарушили режим прекращения огня, действующий на территории провинции Алеппо. По сведениям информационного агентства SANA, радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» продолжили вести обстрел мирных кварталов административного центра региона. Сообщалось, что мина, упавшая на улице Аль-Нил ранила женщину. Позже Twitter-канал (@syria_novosti) писал еще о нескольких пострадавших.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что правительственные войска САР открыли ответный огонь по позициям джихадистов на западе региона.

На востоке провинции боевики курдского ополчения объединились в новое военизированное формирование «Бригада Аль-Таз», передавал местный источник на своей странице в Twitter (@smmsyria).

Военный Telegram-канал (@aheey555) передавал, что на севере Алеппо были зафиксированы столкновения между радикальными группировками «Бригада Султана Мурада» и «Ахрар аш-Шаркия». По сведениям автора публикации, в результате перестрелок был ликвидирован член «Ахрар аш-Шаркия».

На трассе недалеко от Африна детонировало самодельное взрывное устройство, писал местный Telegram-канал (@aheey555). На мине подорвался автомобиль «Сирийской свободной армии» (ССА), было нейтрализовано несколько боевиков, находившихся в машине.

Провинция Дейр-эз-Зор

В начале дня радикалы ИГИЛ1 выступили с заявлением, что в ходе боев на территории населенного пункта Ас-Суса ими было убито около 40 членов Демократических сил Сирии (SDF). Данное сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv) военный источник. Позже источник писал в Twitter (@SyriawatanNews), что террористы убили не менее 60 членов курдского ополчения.

Также Twitter-канал (@RisboLensky) передавал, что еще два боевика SDF были захвачены в плен ИГИЛ.

Позже стало известно, что радикальные исламисты захватили у SDF ряд территорий региона. Кроме того, Telegram-канал (@aheey555) сообщал, что позиции курдов в районе нефтяного поля Аль-Омар подверглись атаке «джихад-мобиля». По сведениям автора публикации, SDF потеряли несколько боевиков убитыми и раненными.

Один из источников писал в Twitter (@worldonalert), что члены «демократических сил» мобилизуют несовершеннолетних и отправляют их воевать с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

ВВС международной коалиции нанесли новый удар по мирным районам населенного пункта Ас-Суса, передавал военный Telegram-канал (@ogn55). По сведениям автора публикации, в результате авианалета сил возглавляемого США западного альянса погибло пять гражданских, в том числе двое детей.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб были зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». Джихадисты выпустили несколько ракет по расположениям правительственных сил САР, чем спровоцировали ответные атаки на свои позиции. Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел позиций террористов подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 формирования в окрестностях Хан Шейхуна. Кроме того, боестокновения отмечались недалеко от населенного пункта Ат-Тамания.

Боевики «Тахрир аш-Шам» закрыли среднюю школу для девочек в городе Серакиб, сообщал Telegram-канал исламистов. Причиной ликвидации учебного заведения стал отказ руководства школы и преподавателей следовать программе, которую навязывали джихадисты.

Вечером в Стамбуле завершился четырехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии. Во встрече приняли участие президент России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Одной из важнейших тем, поднятых в рамках саммита, стала стабилизация обстановки в провинции Идлиб.

На пресс-конференции по итогам трехчасовой встречи Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право оказывать поддержку сирийской армии в ликвидации террористической угрозы в регионе в случае провокаций со стороны радикальных исламистов.

Провинция Хама

Радикальные исламисты, скрывающиеся в северных районах провинции Хама, открыли огонь по населенному пункту Ас-Сафсания на западе региона. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews). Также джихадисты совершили ряд провокационных атак на расположения Сирийской арабской армии (САА).

Telegram-канал (@nors2017) передавал, что правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел опорных пунктов террористов в окрестностях поселения Мурек.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийская арабская армия (САА) продолжила продвигаться вглубь вулканического плато Ас-Сафа на северо-востоке провинции Эс-Сувейда, освобождая данные территории от террористов «Исламского государства», писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jamlyyyyy).

Напомним, немногочисленные банды ИГИЛ скрываются в пещерах и продолжают оказывать сопротивление правительственным войскам САР. Радикальные исламисты окружены сирийской армией и отрезаны от путей снабжения оружием и продуктами питания.

Ирак

В Мосуле и его окрестностях продолжилась операция правительственных сил Ирака против «спящих ячеек» ИГИЛ. Информационное агентство Iraqi News писало, что к западу от города бойцы иракской армии арестовали 12 террористов. Позже издание South Front передавало, что силы безопасности Ирака взяли под стражу еще 18 боевиков ИГ в этой части провинции Найнава.

Одновременно с этим Iraqi News сообщало, что в населенном пункте Бааж, расположенном западнее бывшей столицы «Халифата», боевики «Исламского государства» казнили пять мирных жителей из-за подозрений их в связях с иракской армией.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)