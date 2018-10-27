Песков ответил на вопрос о подготовке визита Путина в Вашингтон
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Стамбул, 27 октября. Четких договоренностей о визите президента РФ Владимира Путина в Вашингтон пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока нет четких договоренностей по визиту», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Накануне помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон подтвердил, что Белый дом пригласил Путина приехать в Вашингтон.