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Песков ответил на вопрос о подготовке визита Путина в Вашингтон

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Песков ответил на вопрос о подготовке визита Путина в Вашингтон

Стамбул, 27 октября. Четких договоренностей о визите президента РФ Владимира Путина в Вашингтон пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет четких договоренностей по визиту», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Накануне помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон​​​ подтвердил, что Белый дом пригласил Путина приехать в Вашингтон.

Автор: Катерина Михайлиди
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