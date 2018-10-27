Песков ответил на вопрос о подготовке визита Путина в Вашингтон

Стамбул, 27 октября. Четких договоренностей о визите президента РФ Владимира Путина в Вашингтон пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет четких договоренностей по визиту», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Накануне помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон​​​ подтвердил, что Белый дом пригласил Путина приехать в Вашингтон.