Сирия новости 27 октября 22.30: под огнем ВВС коалиции погибло пять жителей Дейр-эз-Зора, в Алеппо нейтрализовано несколько боевиков ССА

Сирия, 27 октября. Под ударами ВВС международной коалиции погибло пять мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Алеппо нейтрализовано несколько боевиков ССА, в случае необходимости Россия поддержит САА в борьбе с террористами в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Бригада Султана Мурада»: ведет бои с «Ахрар аш-Шаркия» в Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла несколько боевиков в Алеппо.

Курды: несут потери в столкновениях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла удары по Ас-Сусе, в результате чего погибло пять гражданских.

Провинция Алеппо

Военный источник передает в Telegram (@aheey555), что на севере провинции Алеппо зафиксированы столкновения между радикальными группировками «Бригада Султана Мурада» и «Ахрар аш-Шаркия». По сведениям автора публикации, в результате перестрелок был ликвидирован член «Ахрар аш-Шаркия».

На трассе недалеко от Африна детонировало самодельное взрывное устройство, пишет местный Telegram-канал (@aheey555). На мине подорвался автомобиль «Сирийской свободной армии» (ССА), нейтрализовано несколько боевиков, находившихся в машине.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции нанесли новый удар по мирным районам населенного пункта Ас-Суса на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор, передает военный Telegram-канал (@ogn55). По сведениям автора публикации, в результате авианалета сил возглавляемого США западного альянса погибло пять гражданских, в том числе двое детей.

Напомним, в этой части региона продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»1. Один из источников пишет в Twitter (@SyriawatanNews), что террористы убили не менее 60 членов курдского ополчения.

Провинция Идлиб

В Стамбуле состоялся четырехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии. Во встрече приняли участие президент России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Одной из важнейших тем, поднятых в рамках саммита, стала стабилизация обстановки в провинции Идлиб.

На пресс-конференции по итогам трехчасовой встречи Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право оказывать поддержку сирийской армии в ликвидации террористической угрозы в регионе в случае провокаций со стороны радикальных исламистов.

Ирак

Информационный портал South Front передает, что силы безопасности Ирака арестовали еще 18 членов «Исламского государства» в рамках операции против террористической организации в Мосуле и окрестных поселениях. Ранее бойцы ВС Ирака захватили 12 боевиков ИГИЛ1 к западу от бывшей столицы «Халифата».

Также сообщалось, что джихадисты казнили пятерых гражданских в этой части провинции Найнава. Террористы заподозрили своих жертв в оказании помощи правительственным войскам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)