Участники саммита в Стамбуле не обсуждали судьбу Асада — Путин

Стамбул, 27 октября. Участники сирийского саммита в Стамбуле не обсуждали судьбу президента САР Башара Асада. Об этом в субботу заявил президент РФ Владимир Путин.

«Никаких персоналий мы, естественно, не обсуждали. Это контрпродуктивно, если мы хотим добиться положительного результата в конце нашего пути», — отметил он, выступая на пресс-конференции по итогам встречи.

Напомним, что в субботу в Стамбуле состоялся саммит России, Турции, Франции и Германии. Главными темами встречи стала реализация российско-турецкого соглашения по сирийскому Идлибу и политическое урегулирование в арабской республике.

Фигура президента САР является предметом спора при обсуждении вариантов выхода из затянувшегося сирийского конфликта. Страны, выступающие на стороне сирийской оппозиции, требуют отставки политика, несмотря на то, что он остается законно избранным лидером страны.