Стамбул, 27 октября. Россия рассчитывает, что конституционный комитет Сирии будет утвержден и начнет работу до конца 2018 года. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам по итогам саммита с главами Турции, ФРГ и Франции в Стамбуле.

«Мы рассчитываем, что до конца текущего года при наличии соответствующих условий будет согласован полностью комитет конституционный и он начнет свою работу», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что работа по созданию комитета должна вестись с уважением по отношению к властям Сирии. Кроме того, необходимо согласовать третью часть комитета САР, в которую войдут общественные организации. По данной теме пройдут консультации с Ираном и Сирией.

Путин подчеркнул, что данная структура должна быть признана легитимной всеми сторонами.

«Только в этом случае эта структура будет дееспособной и эффективной, сможет подготовить и осуществить назревшую конституционную реформу, которая будет укреплять сирийскую государственность и объединит сирийское общество», — отметил Путин.

О том, что конституционный комитет должен заработать до конца года, также заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что участники саммита сошлись во мнении о необходимости скорейшего запуска конституционного комитета. Сформировать ведомство до конца года призвал также турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.