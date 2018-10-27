Сирия: Путин назвал сроки начала работы конституционного комитета САР
Стамбул, 27 октября. Россия рассчитывает, что конституционный комитет Сирии будет утвержден и начнет работу до конца 2018 года. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам по итогам саммита с главами Турции, ФРГ и Франции в Стамбуле.
«Мы рассчитываем, что до конца текущего года при наличии соответствующих условий будет согласован полностью комитет конституционный и он начнет свою работу», — заявил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что работа по созданию комитета должна вестись с уважением по отношению к властям Сирии. Кроме того, необходимо согласовать третью часть комитета САР, в которую войдут общественные организации. По данной теме пройдут консультации с Ираном и Сирией.
Путин подчеркнул, что данная структура должна быть признана легитимной всеми сторонами.
«Только в этом случае эта структура будет дееспособной и эффективной, сможет подготовить и осуществить назревшую конституционную реформу, которая будет укреплять сирийскую государственность и объединит сирийское общество», — отметил Путин.
О том, что конституционный комитет должен заработать до конца года, также заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что участники саммита сошлись во мнении о необходимости скорейшего запуска конституционного комитета. Сформировать ведомство до конца года призвал также турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы призываем, чтобы до конца этого года была завершена работа по образованию конституционного комитета в Сирии», — сказал он.