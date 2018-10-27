Эрдоган готов поделиться с партнерами результатами расследования по убийству Хашукджи 

Стамбул, 27 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он готов поделиться с участниками сирийского саммита в Стамбуле результатами расследования по убийству саудовского журналиста Хашукджи. Он напомнил, что репортер был убит в Стамбуле, поэтому турецкая сторона активно участвует в расследовании.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал второго октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября Генпрокуратура Саудовской Аравии заявила, что журналист погиб в результате драки с сотрудниками консульства. Генеральный прокурор страны сообщил, что по делу об убийстве Хашукджи были задержаны 18 человек.

Как сообщали СМИ, журналист был убит во время жестоких пыток, которые проходили прямо в генконсульстве. После этого его тело было расчленено и вывезено из здании диппредставительства.