Сотни автомобилей и зрителей на выставке Drift Expo 2018 в столице — почувствуй себя пилотом. ФАН-ТВ

Около сотни автомобилей представлены на выставке Drift Expo 2018 в Сокольниках. В столице стартовал второй ежегодный фестиваль для любителей автоспорта. Площадка разделена на несколько тематических зон: автомобили любителей и профессионалов, уличная зона с дрифт-шоу, гараж и лекторий. Пилоты признаются, их хобби — очень дорогостоящее, поэтому увлечение редко становится работой. Скорее наоборот, приходится трудиться на основном месте, чтобы суметь «прокачать» свою машину. Одно из развлечений – дрифт-такси, где каждый может стать пассажиром и фактически испытать то, ради чего пилоты входят в заносы.

«Вообще на самом деле вся история развивается очень хорошо. Если в этом году на первом этапе российской дрифт-серии Moscow raceway были 12 тысяч человек, то это был рекорд для российского дрифта. И дрифт с каждым годом все растет и растет. Если на следующий год будет 18 тысяч человек или 20, то это уже будет действительно круто. С каждым годом развивается, и для популяризации, я считаю, такие выставки должны быть. Потому что здесь можно более точно узнать, как выглядит техника, более точно узнать у пилотов, как ее построить», — Станислав Цыга, организатор и ведущий.

Все пилоты пытаются выделиться: яркие цвета машин, наклейки, униформа. Но самый необычный способ — мягкая игрушка, своего рода талисман, который сидит за рулем авто или на капоте у каждого пилота.

«Талисман — это моя лиса. Она на самом деле уже очень давно со мной, лет пять. Был момент, когда у меня была предыдущая машина русская, и у меня на ней сломался двигатель. Так как я тогда был студент, денег особо не было. И я купил себе просто в магазине водички и увидел автомат. Дай, думаю, сыграю. Сыграл — и в первый раз в жизни что-то выиграл, выбил эту лису. Понял, что это какой-то знак. Посадил ее в свою машину спортивную: сначала в «пятерку», потом в «чайзер». И это для меня как символ добра и радости», — Михаил Ткачев, участник.

Основная цель – популяризировать дрифт-культуру, позволить желающим разобраться в том, как начать собирать свою машину и, естественно, обмен опытом между начинающими и опытными спортсменами.