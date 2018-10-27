Макрон назвал общим приоритетом в Сирии борьбу с терроризмом

Стамбул, 27 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что общим приоритетом в Сирии является борьба с терроризмом, она будет продолжаться в соответствии с гуманитарным правом.

Макрон добавил, что применение химоружия в Сирии неприемлемо. Французский лидер подчернул, что до конца 2018 года необходимо сформировать конституционный комитет Сирии.

«Десять месяцев после встречи в Сочи, конституционный комитет еще не начал работу», — напомнил он после саммита в Стамбуле.

Франция надеется, что список членов комитета будет составлен и встреча по Сирии снова состоится. Макрон заявил, что Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель едины в желании запустить конституционный процесс.

При этом он добавил, что многие вещи не зависят только от четырех лидеров. Однако народ Сирии должен принимать решение о своем будущем во время свободных выборов.



Напомним, что конфликт в Сирии длится с 2011 года. Россия принимает активное участие в дипломатическом урегулировании конфликта на площадках Астаны и Женевы, в Сочи. 30 января в российском городе состоялся Конгресс нацдиалога, результатом чего стало решение о создании комиссии. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура выосоко оценил результаты сочинского форума.